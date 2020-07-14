Санкт-Петербург, , 19:24 — REGNUM Единоросс, депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Денис Четырбок, автор закона, который запретит продажу алкоголя в барах площадью меньше 50 кв. метров, решил попытаться «защитить» так называемые авторские заведения. Об этом он сообщил сам 14 июля.

Произошло это после того, как петербуржцы стали массово возмущаться перспективой закрытия респектабельных, пусть и небольших по площади заведений, которые занимают менее 50 кв. метров, но расположены в жилых домах центра города — таких в Петербурге большинство.

Петиция против закона, принятого ЗакСом Петербурга в трех чтениях и вступающего в силу с 1 января 2021 года, собрала уже более 25 тыс. подписей.

Судя по всему, Четырбок согласился, что, возможно, погорячился, проблему он предложил решить еще большим законодательным зарегулированием. Теперь ему кажется важным внедрить в законодательство понятие «авторские бары» и обозначить, на каких условиях могут работать такие заведения.

«Как я и анонсировал, на базе комитета по законодательству уже создана рабочая группа, которая занимается проработкой предложений, касающихся правил продажи алкоголя в так называемых «авторских барах». Юридически такого понятия в действующем законодательстве — как федеральном, так и региональном — нет, однако необходимость особого порядка регулирования работы таких заведений назрела, и это следует из обращений самих владельцев «авторских баров». Такие заведения не всегда доставляют неудобства местным жителям, хотя бывают и исключения (здесь нужно разбираться в каждой ситуации индивидуально)», — считает Четырбок.

Рабочая группа должна будет «определить, что это за заведения и по каким правилам они должны работать», «можно ли им предоставить какие-то преференции» и, если да, то при каких условиях. «На заведения не должно быть жалоб местных жителей», — подчеркнул Денис Четырбок.

Возглавить рабочую группу он решил сам. Экспертам и предпринимателям, которые готовы к диалогу, он предложил написать ему на электронную почту или позвонить, контакты распространены в его Telegram-канале.

Напомним, по подсчетам экспертов после 2−3 месяцев вынужденного простоя из-за карантина могут и так закрыться от 30% до 50% всех объектов ресторанного бизнеса в Петербурге, а на восстановление и выход из нынешнего кризиса может уйти до пяти лет. Законопроект о площади баров, который направлен якобы на борьбу с «наливками», грозит закрытием сотням заведений, а бюджет города может лишиться более 1 млрд рублей налоговых поступлений в год, утверждают участники рынка.

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