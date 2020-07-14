Берлин, , 19:11 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Анджея Дуду с переизбранием на пост президента Польши. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба правительства ФРГ.

«Сердечно поздравляю вас с вашим переизбранием на пост польского президента, желаю счастья и успеха в вашей ответственной должности», — сказала Меркель.

По ее словам, Германию и Польшу «связывает тесное партнерство». В следующем году будет отмечаться 30-летие польско-германского договора «О добрососедстве и дружественном сотрудничестве», этот юбилей будет использован для дальнейшего углубления двусторонних отношений, добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки 99,97% бюллетеней на президентских выборах, второй тур которых состоялся 12 июля, действующий президент Польши Анджей Дуда набрал 51,21% голосов. Его конкурент — мэр Варшавы Рафал Тшасковский — набрал 48,79% голосов. По предварительным данным, явка составила 68,12%.

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