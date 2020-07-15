Пекин, , 05:46 — REGNUM Именно сейчас Пекин решил сменить уклончивую до сих пор тактику по отношению к США. Что изменилось у Китая в плане подхода к своему главному конкуренту, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов © ИА REGNUM

В ответ на американские обвинения в нарушении правил международной торговли и протекционизме, Китай не промолчал, как это зачастую бывало до сих пор, а выступил с целой серией взаимных претензий, заодно показывая надуманность многих постулатов антикитайской пропаганды.

Причиной резкой отповеди США, прозвучавшей на страницах главного печатного органа ЦК КПК «Жэньминь жибао», стало принятие Вашингтоном принципа «стратегической конкуренции», т. е. Холодной войны, в отношении Китая, о чем было публично заявлено Белым домом в мае этого года. Китай вернул США их обвинения в протекционизме, заявив, что Вашингтон позволяет себе трактовать правила и договоры с позиций исключительности и преследования собственных интересов без оглядки на кого бы то ни было. Разумеется, Китай не намеревался терпеть такое отношение до бесконечности.

Тем более удобный случай для резкого ответа дали Китаю США, обвинив его кроме всего прочего в «нарушении прав человека».

В чем заключался остроумный и меткий ответ Пекина, читайте в статье Владимира Павленко «Китай начинает формулировать концептуальный ответ Вашингтону».