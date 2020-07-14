Баку, , 19:07 — REGNUM Мирный житель села Агдам (Тоузский район, Азербайджан) Азиз Азизов 76 лет погиб в результате обстрела со стороны ВС Армении, 14 июля сообщает турецкое информагентство Anadolu.

Утверждается, что данные переданы от азербайджанского МИД, который призвал международное сообщество выступить с осуждением действий Армении.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анкара в конфликте Баку и Еревана позиционирует себя защитником азербайджанской стороны, распространяя своё осуждение также на проблему Нагорного Карабаха.

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