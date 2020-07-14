Минск, , 18:49 — REGNUM Азербайджану и Армении необходимо придерживаться режима прекращения огня и избегать любых шагов, ведущих к росту напряженности и жертвам. Об этом 14 июля заявили в министерстве иностранных дел Белоруссии.

«Призываем стороны придерживаться режима прекращения огня и избегать любых шагов, ведущих к росту напряженности и человеческим жертвам», — говорится в заявлении.

В Минске выразили надежду, что Баку и Ереван восстановят прямой диалог, проявят свойственные обоим народам мудрость и благоразумие.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля вооруженные силы Азербайджана произвели обстрел позиций вооруженных сил Армении на Тавушском направлении границы и попыталась их атаковать. Армянская сторона открыла плотный ответный огонь, азербайджанская армия вернулась на исходные позиции.

Со стороны Азербайджана, по данным Баку, в результате вооружённого конфликта погибли 11 человек. Со стороны Армении, по данным Еревана, четыре.

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