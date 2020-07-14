Москва, , 18:48 — REGNUM Законопроект, запрещающий браки не только между лицами одного пола, но и между теми, кто ранее сменил свой пол, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Еленой Мизулиной, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Поправки в Семейный кодекс также предполагают запрет на усыновление детей такими парами.

Кроме того, уточняются нормы, касающиеся отобрания ребенка, а также предлагается новая глава о временных мерах защиты ребенка, когда родители не могут осуществлять свои обязанности.

Новые положения Конституции закрепляют традиционное понятие семьи как союза мужчины и женщины.

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