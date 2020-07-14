Москва, , 18:30 — REGNUM Пакет поправок в Семейный кодекс внесла в Госдуму член Совфеда Елена Мизулина.

Елена Мизулина Петр Данилов © ИА Красная Весна

Предполагается, что отобрание ребенка будет осуществляться только при виновном поведении родителей на основании вступившего в законную силу решения суда о лишении родительских прав либо об их ограничении судебным приставом-исполнителем с участием органа опеки и лица, которому передается ребенок, пишет ТАСС.

Устанавливается исчерпывающий перечень из одиннадцати оснований для признания ребенка оставшимся без попечения родителей, а также точный перечень документов, подтверждающих эти основания.

Также поправки запрещают вхождение органов опеки в жилье без согласия жильцов и запрещают опеке отказывать в усыновлении ребенка родственниками из-за низкого уровня доходов.

Поправки гарантируют право родителей привлекать для воспитания детей родственников без оформления их полномочий.

Одновременно Семейный кодекс дополняется главой о временных мерах защиты ребенка, когда родители не могут осуществлять свои обязанности.

Предлагается также запретить возвращать в детдом ребенка через три года после усыновления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме находится законопроект направленный на защиту семьи, во исполнение нормы Конституции, его внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и член Совфеда Андрей Клишас. Ограничивается досудебный порядок изъятия детей из семьи.