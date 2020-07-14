Москва, , 18:24 — REGNUM Сохранение здоровья, защита и забота о людях требует конкретных решений на всех уровнях власти и большого практического опыта. В этой связи «Единая Россия» поможет врачам воплотить свои идеи в жизнь в виде законов и решений властей. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании Генсовета партии в Москве 14 июля. По его словам, центром сбора предложений по улучшению ситуации в сфере здравоохранения станет партпроект «Здоровое будущее».

Андрей Турчак констатировал, что медицинские работники, волонтёры, учителя стали настоящими «героями нашего времени». В режиме вынужденных ограничений они, в первую очередь, обеспечивали нормальную жизнедеятельность страны. В этой связи он выразил благодарность координатору проекта партии «Здоровое будущее», председателю комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Морозову за работу по контролю за выплатами всем медработникам, кто трудился в красной зоне и разработке мер поддержки врачей.

«Это было бы невозможно сделать без опыта, который есть у Дмитрия Морозова. Считаю, что всем врачам, кто хочет попробовать свои силы в депутатской деятельности, воплотить свои идеи в жизнь в виде законов и решений властей, партия обязана помочь», — заявил он.

По его словам, проект «Здоровое будущее» должен стать центром сбора предложений по улучшению ситуации в сфере здравоохранения, которые «станут для нас руководством к действию».

«Речь не только о врачах и медработниках — членах и сторонниках партии, а обо всех людях этой благородной профессии, кто готов предлагать конкретные решения и реализовывать их в жизнь вместе с нами», — отметил он.

Кроме того, проекту «ПолитСтартап» необходимо уделить особое внимание тем врачам, кто впервые пробует себя в политике, а Высшей Партийной Школе предусмотреть специальный курс, указал Андрей Турчак.

«Потенциал и неоценимый опыт людей, кто прошел через такие испытания и помог России побороть пандемию нужен как в местной и региональной власти, так и в Государственной Думе», — резюмировал он.

Напомним, в Центральном исполкоме «Единой России» состоялось заседание Генерального совета партии. Темой обсуждения стали программные идеологические задачи партии, а также выдвижение кандидатов от «Единой России» на довыборы в Госдуму.