Сана, , 18:14 — REGNUM Девять членов так называемого Южного переходного совета захвачены представителями племени Сабиха в Йемене, 14 июля сообщает Anadolu.

Комментируя это событие, представитель племени Ахмед Атыф сказал, что таким образом сепаратистам с юга был дан ответ на похищение ими двух членов племени — якобы за шпионаж.

Он потребовал от Южного переходного совета отпустить пленных и сказал, что сепаратисты «играют с огнём».

Напомним, Южный переходный совет нынешними властями Йемена считается сепаратистской структурой, поддерживаемой из-за рубежа, в том числе из ОАЭ.