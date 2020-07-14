Бишкек, , 18:03 — REGNUM Правоохранительные органы Киргизии выявили несколько складов, на которых прятали лекарственные препараты, создавая искусственный дефицит медикаментов, что приводит к росту спекуляций. Об этом сегодня, 14 июля, на брифинге заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По его словам, на этих складах были обнаружены левофлоксацин, инговерин, арбидол, эргоферон, цефтриаксон, гепарин, клексан и другие медикаменты, среди которых есть применяющиеся для лечения коронавируса.

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Также глава правительства сообщил о выявлении нескольких десятков фактов необоснованного завышения цен на лекарства и контрабанды медикаментов и медсредств.

Подводя итог, Кубатбек Боронов отметил, что по итогам проверок по фактам подобных правонарушений и проступков возбуждено 27 дел.