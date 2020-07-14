Минск, , 18:01 — REGNUM Вечером 14 июля гражданам Белоруссии следует выйти на улицы с целью продемонстрировать протест в связи с решением властей провести президентские выборы без основных кандидатов от оппозиции. Такие сообщения распространены через Телеграм-каналы и социальные сети.

«14 июля 19.00 центральные улицы твоего города», — гласит объявление в одном из белорусских Телеграм-каналов.

Решение провести стихийные протестные акции возникло в связи с отказом Центризбиркома Белоруссии зарегистрировать двух основных конкурентов Александра Лукашенко — экс-главу минского «Парка высоких технологий» Валерия Цепкало и экс-главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Так называемые спойлеры Лукашенко ведут переговоры с избирательными штабами Бабарико и Цепкало, обсуждая варианты сотрудничества. При этом Бабарико с 18 июня находится в следственном изоляторе КГБ.

В том же изоляторе находится его сын Эдуард Бабарико, возглавляющий избирательный штаб экс-банкира. Государственное телевидение постоянно называет их эпитетами из криминального лексикона.

Правозащитники сообщают о более чем 700 репрессированных с мая месяца. В их числе Виктор Бабарико, Сергей Тихановский и другие оппозиционеры, признанные политзаключёнными.

Судя по обсуждениям в социальных сетях, решение выйти на центральные улицы Минска и других городов возникло спонтанно. Предлогом стали решения, которые озвучила сегодня, 14 июля глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

Читайте в новостях: ЦИК Белоруссии назвал зарегистрированных кандидатов в президенты

В дальнейших планах недовольных перспективой продолжения правления Лукашенко (бессменного с 1994 года) — организация звукового сопровождения кортежей Лукашенко, «предварительная забастовка» 3 августа и бессрочная всеобщая политическая забастовка с 10 августа.

Оппозиция требует немедленного и безусловного освобождения всех белорусских политзаключённых, отмены всех «политических» штрафов, возмещения выплаченных ранее «политических» штрафов и проведения «новых выборов без Лукашенко».

На основной день голосования 9 августа объявлена «Площадь» — всеобщее собрание в центрах городов с целью выражения неприятия реалий постсоветской республики. В белорусском политическом лексиконе это мероприятие называется «Плошча» (аналог украинского «Майдан»).

Александр Лукашенко неоднократно обещал не остановиться перед крайними мерами при пресечении подобных протестных выступлений. Он даже ссылался на опыт среднеазиатских диктаторов, пошедших на кровопролитие.

Читайте новости сюжета: Выборы президента Белоруссии

Также сегодня, 14 июля в Москве прошли переговоры глав правительств России и Белоруссии. Недавно назначенный глава Роман Головченко заверил Михаила Мишустина в намерении Минска продолжать сотрудничество с Москвой в различных сферах.

Читайте подробности в сюжете: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии