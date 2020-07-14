Донецк, , 17:59 — REGNUM Трое украинских военнослужащих погибли при подрыве на минном поле под Горловкой. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Инцидент произошел ещё накануне утром. По информации Народной милиции ДНР, группа из шести военнослужащих ВСУ выдвинулась в направлении позиций ДНР в посёлке Зайцево, где вышла на минное поле.

Первоначально сообщалось об одном погибшем и двух получивших ранения военнослужащих.

В СЦКК сегодня уточнили, что военнослужащие диверсионного подразделения 35 бригады морской пехоты ВСУ проводили рейдовую диверсионно-разведывательную атаку на позиции Народной милиции ДНР в районе Зайцево, где подорвались на взрывном устройстве.

Отмечается, что после этого украинская сторона запросила режим прекращения огня для эвакуации жертв. ДНР в 14:00 предоставила гарантии тишины, однако вместо специалистов организации гражданско-военного сотрудничества к месту под прикрытием огня выдвинулись боевые группы ВСУ. В результате этого эвакуация была сорвана.

Сообщается, что военнослужащие ДНР позднее своими силами эвакуировали одного из погибших, его тело в настоящее время находится в одном из республиканских моргов.

«На данный момент обсуждаются возможные и приемлемые для обеих сторон варианты эвакуации заявленных украинской стороной в СЦКК ещё двух тел погибших военнослужащих», — приводит сообщение СЦКК «Донецкое агентство новостей».