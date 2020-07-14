Ереван, , 17:58 — REGNUM Четыре военнослужащих Армении погибли в результате вооружённого конфликта с Азербайджаном, сообщило 14 июля минобороны республики.

По последним данным, жертвами приграничного конфликта стали ещё двое военнослужащих срочной службы: смертельные ранения в результате обстрелов с азербайджанской стороны получили младшие сержанты Григорий Матевосян и Смбат Габриелян.

До этого, по данным минобороны Армении, среди погибших числились ещё двое военных — капитан Соса Элбакяна и майор Гаруш Амбарцумян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со стороны Азербайджана, по данным Баку, в результате вооружённого конфликта с Арменией погибли 11 человек. Нынешнее обострение началось 12 июля.

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