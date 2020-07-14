Москва, , 18:59 — REGNUM На Федеральном портале проектов нормативных правовых актов в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия 13 июля 2020 года началось общественное обсуждение проекта постановления правительства РФ «О проведении эксперимента по созданию, миграции и развитию государственных сервисов и информационных систем органов государственной власти Российской Федерации и государственных внебюджетных фондов на единой цифровой платформе РФ «ГосТех».

Проект разработан Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Замечания и предложения по проекту постановления принимаются в рамках общественного обсуждения до 27 июля 2020 года.

«ГосТех» представляет собой цифровую платформу, предназначенную для повышения эффективности работы государственных электронных сервисов.

Указанный эксперимент должен начаться с 1 июня 2020 года и завершиться 31 декабря 2021 года. В документе заявлены его участники: Минкомсвязь, Росимущество, Росреестр, АНО «Аналитический центр при Правительстве РФ», ФФОМС, а также те государственные учреждения и прочие юридические лица, которые объявят о своём желании принять участие в эксперименте. Конечно, такое участие должно быть согласовано с Минкомсвязью.

Итогом проведения эксперимента должен стать отчёт Минкомсвязи перед Правительством РФ об оценке результатов эксперимента, а также предложения по развитию и доработке платформы «ГосТех» и по необходимым изменениям в законодательстве РФ.

Эксперимент будет направлен на создание специальных сервисов, обеспечивающих взаимодействия между гражданами, коммерческими организациями и государственными органами на единой цифровой платформе РФ «ГосТех» в сфере учёта и управления государственным имуществом и в рамках системы обязательного медицинского страхования.

Предполагается, что в ходе эксперимента по предложениям государственных органов РФ или государственных внебюджетных фондов РФ, являющихся участниками эксперимента, будут разработаны и иные сервисы. Такие предложения должны будут согласовываться с АНО «Аналитический центр при правительстве Российской Федерации».