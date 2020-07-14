Москва, , 17:53 — REGNUM В Госдуме призвали ко второму чтению доработать законопроект, уточняющий понятие «экстремистской деятельности», передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части её территории), за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами, признается экстремизмом.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный настаивает на серьезной доработке законопроекта ко второму чтению.

«Ко второму чтению необходимо убрать любые допущения, любые возможности отчуждения части территории РФ под какими бы благими целями это не преподносилось, и у нас такие есть доводы имею в виду по части Приморского края. Недопустимо», — заявил Куринный.

Он подчеркнул, что Южные Курилы — это территория Российской Федерации, она всегда была и будет территорией РФ никакие, иные толкования невозможны.

«Это должно быть закреплено абсолютно четко», — указал парламентарий.

Он напомнил о Договоре о разграничении морских пространств с Норвегией.

«В 2011 году в этом зале 311 голосов было отдано за то чтобы отдать 80 тыс. кв км Норвегии богатейших. Сегодня там обнаружились и соответствующие месторождения, рыбные запасы и всё остальное, — это тоже недопустимо в рамках той цели, которую мы с вами поставили, мы сегодня говорим о недопустимости отдать хоть краешек какой-то», — говорит Куринный.

«Есть территориальные претензии у нас и у Латвии, есть у Казахстана, у нас 61 тыс. км границ разных в Российской Федерации, 61 тыс. км и 7,5 тыс. с Казахстаном, которые ещё толком и не проведены, — так на глазок приблизительно что-то выстроено, и я не вижу никаких особенных проблем именно с Казахстаном. Но сам факт остаётся фактом. Позволяет ли процесс делимитации предварительной и последующей демаркации дальше отчуждать уже по закону территории РФ? Эту лазейку необходимо закрыть, мы настаиваем на этом», — заявил депутат Госдумы.

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