Ватикан, , 01:45 — REGNUM 2020 год уже стал годом серьезных экономических вызовов на глобальном уровне. Американское издание Catholic News Agency задается вопросом, что принесет этот год Ватикану в экономическом плане. Почему существует предположение, что кризис добрался и до Святого престола, пишет редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас у Ватикана на повестке — дефицит, затянувшийся скандал с деньгами и скорая банковская инспекция. Недавно в СМИ просочилась информация, что всем куриальным ведомствам Ватикана было предложено перевести денежные депозиты в APSA, выполняющую функции ватиканского казначейства. Такой шаг превосходит предыдущие попытки финансовой централизации и говорит об очень сильном недостатке наличности и о проблемах с финансовым обеспечением повседневных операционных расходов, в том числе на зарплату.

То, что потери, связанные с пандемией, не обойдут Ватикан стороной, было понятно еще раньше. В конце весны прогнозировалось сокращение доходов в следующем финансовом году на 30 — 80%. Впрочем, несмотря на неутешительные прогнозы, возможность дефолта отвергалась. И хотя ряд департаментов владеют крупными инвестиционными портфелями и активами, централизация которых помогла бы быстро повысить ликвидность Святого престола. Но впрочем, принести с собой и новые трудности.

О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Эрдоган стал «Фатихом II — вторым завоевателем Святой Софии»».