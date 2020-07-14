Хабаровск, , 17:48 — REGNUM Владимир Жириновский надеется сохранить контроль своей партии над Хабаровским краем, но жители этого региона выбрали губернатором Сергея Фургала не потому, что он представлял именно ЛДПР, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 июля, политолог Валентин Бианки.

Как сообщалось ранее, лидер ЛДПР заявил, что у партии есть три кандидата, которые могут заменить Фургала на посту хабаровского губернатора в случае, если будет подписан указ о его отставке.

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« Интерес Владимира Вольфовича понятен. Он дает понять, что готов не разогревать бучу, если «их человек» останется губернатором. И тем самым он некоторым образом сдает Фургала. Но не стоит преувеличивать приверженность жителей Хабаровского края именно ЛДПР. Да, их рейтинги там выше, чем в среднем по стране. Но за Фургала голосовали как за самую сильную фигуру от оппозиции и как за своего, местного.