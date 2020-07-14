Кабул, , 17:44 — REGNUM Пять американских военных баз в Афганистане прекратили свою деятельность, передаёт 14 июля TOLOnews.

По данным представителя Соединённых Штатов, закрыты военные объекты в провинциях Лагман, Гильменд, Пактика и Урузган. Это сделано в рамках договорённости Вашингтона о выводе своего контингента из Афганистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, договорённость была заключена Вашингтоном с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в конце февраля.

Отметим, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с одной стороны выполняют свои обязательства по освобождению пленных, а с другой в Афганистане продолжаются взрывы, за часть из которых эти исламисты несут ответственность.

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