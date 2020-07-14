Стамбул, Турция,
14 июля 2020, 17:35 — REGNUM По целому ряду причин довольно спокойная реакция российских властей на решение Турции изменить статус Святой Софии была и естественной, и ожидаемой, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 июля, религиовед Роман Лункин.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин в разговоре с президентом Турции
обратил
его
внимание
«на значительный общественный резонанс«, который вызвало в России
это
решение изменить статус. Эрдоган, в свою очередь, «дал пояснения» и
пообещал оставить доступ к объекту для всех желающих, а также
обеспечить сохранность христианских святынь.
В МИД РФ
назвали решение
«внутренним делом Турции», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по обещаниям турецких властей
доступ
в Святую Софию
будет оставаться открытым, что «вызывает удовлетворение«.
»Позиция российской власти совершенно естественна. С руководством Турции сложились достаточно хорошие отношения. Портить их из-за вопроса, не имеющего практического значения, они не захотели. И лишь выразили некоторое сожаление.
Важны и некоторые нюансы. Святая София и до этого решения не была христианским храмом, так не проводились регулярные богослужения, то есть Эрдоган не совершал никаких варварских актов.
Турецкие власти пообещали не закрывать Святую Софию для туристов и не закрывать христианские мозаики, ради которых туда и едут; их будут лишь «засвечивать» на время намаза. В списке наследия ЮНЕСКО Святая София, скорее всего, тоже останется, тем более что доступ станет бесплатным.
Кроме того, российская власти ведь признает ислам в качестве одной из традиционных религий. Поэтому с ее стороны было бы странно представлять в качестве трагедии превращение памятника в мечеть.
Наконец, Эрдоган этим своим решение провозгласил приоритет национальных традиций и национального суверенитета, что тоже весьма близко и российской власти«, — отметил Роман Лункин.