Стамбул, Турция, , 17:35 — REGNUM По целому ряду причин довольно спокойная реакция российских властей на решение Турции изменить статус Святой Софии была и естественной, и ожидаемой, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 июля, религиовед Роман Лункин.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что Владимир Путин в разговоре с президентом Турции обратил его внимание «на значительный общественный резонанс«, который вызвало в России это решение изменить статус. Эрдоган, в свою очередь, «дал пояснения» и пообещал оставить доступ к объекту для всех желающих, а также обеспечить сохранность христианских святынь.

В МИД РФ назвали решение «внутренним делом Турции», а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по обещаниям турецких властей доступ в Святую Софию будет оставаться открытым, что «вызывает удовлетворение«.

» Позиция российской власти совершенно естественна. С руководством Турции сложились достаточно хорошие отношения. Портить их из-за вопроса, не имеющего практического значения, они не захотели. И лишь выразили некоторое сожаление.

Важны и некоторые нюансы. Святая София и до этого решения не была христианским храмом, так не проводились регулярные богослужения, то есть Эрдоган не совершал никаких варварских актов.

Турецкие власти пообещали не закрывать Святую Софию для туристов и не закрывать христианские мозаики, ради которых туда и едут; их будут лишь «засвечивать» на время намаза. В списке наследия ЮНЕСКО Святая София, скорее всего, тоже останется, тем более что доступ станет бесплатным.

Кроме того, российская власти ведь признает ислам в качестве одной из традиционных религий. Поэтому с ее стороны было бы странно представлять в качестве трагедии превращение памятника в мечеть.