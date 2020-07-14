Пекин, , 17:19 — REGNUM Объявленный 13 июля китайской стороной список политиков и учреждений США, против которых введен режим санкций, 14 июля, по сообщению Синьхуа, дополнился одной из крупнейших компаний американского ВПК Lockheed Martin, которая активно вовлечена в незаконную торговлю оружием с Тайванем. Об этом на ведомственном брифинге в Пекине сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Ляцзнь.

Расширение списка объектов санкций обусловлено защитой национальных интересов Китая, настаивающего на пунктуальном выполнении американской стороной принципа «одного Китая», признающего тайваньский вопрос внутренним делом Китая и не допускающим в него внешнего вмешательства.

Китайский дипломат еще раз подчеркнул, что Пекин решительно протестует против продажи властям Тайваня очередной партии вооружений на сумму в 620 млн долларов, только что одобренной Госдепом США. В заявлении МИД КНР подчеркивается, что это создаст новые препятствия нормализации китайско-американских отношений и повредит интересам регионального мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Ранее Пекин ввел санкции против ряда сенаторов и конгрессменов США, а также против Исполнительной комиссии Конгресса США, вовлеченной в антикитайскую пропагандистскую кампанию вокруг ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).