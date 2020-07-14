Варшава, 14 июля 2020, 17:11 — REGNUM Смена польского посла в России кардинально не отразится на отношениях Варшавы и Москвы, сообщил 14 июля журналистам Яцек Чапутович, министр иностранных дел Польши.
Комментируя планы действующего польского посла в РФ Влодзимежа Марчиняка завершить свою миссию, Чапутович заявил, что его страна хочет «улучшения отношений с Россией», хочет «разговора на эту тему», диалога.
Он отметил, что знает, кто сменит Марчиняка, но пока эту тайну не откроет. А личность посла хоть и важна, но он, Чапутович, не стал бы связывать «наши польско-российские отношения с фамилиями послов».
Глава польской дипломатии добавил, что исторические аспекты российской политики ни он, ни Варшава в целом не одобряют.
Напомним, Марчиняк собирается покинуть Россию. В своём «прощальном» интервью он так прокомментировал состояние польско-российских отношений:
Он выразил надежду на улучшение отношений России и Польши, указав на диссонанс между политическими и экономическими отношениями.
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