Варшава, , 17:11 — REGNUM Смена польского посла в России кардинально не отразится на отношениях Варшавы и Москвы, сообщил 14 июля журналистам Яцек Чапутович, министр иностранных дел Польши.

Комментируя планы действующего польского посла в РФ Влодзимежа Марчиняка завершить свою миссию, Чапутович заявил, что его страна хочет «улучшения отношений с Россией», хочет «разговора на эту тему», диалога.

Он отметил, что знает, кто сменит Марчиняка, но пока эту тайну не откроет. А личность посла хоть и важна, но он, Чапутович, не стал бы связывать «наши польско-российские отношения с фамилиями послов».

Глава польской дипломатии добавил, что исторические аспекты российской политики ни он, ни Варшава в целом не одобряют.

Напомним, Марчиняк собирается покинуть Россию. В своём «прощальном» интервью он так прокомментировал состояние польско-российских отношений:

«Политический диалог на не очень высоком уровне. Всё новые и новые проблемы в сфере исторической политики, но с другой стороны, мы были большими экономическими торговыми партнёрами с Россией».

Он выразил надежду на улучшение отношений России и Польши, указав на диссонанс между политическими и экономическими отношениями.

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