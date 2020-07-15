Ватикан, 15 июля 2020, 00:45 — REGNUM Китай получил серьезные полномочия в выборе китайских епископов, и это вызывает серьезную озабоченность, полагает президент Института религиозной свободы Томас Фарр. Что стало причиной подобного заявления бывшего американского дипломата, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.
Очередным испытанием для ватиканской дипломатии стал закон о национальной безопасности Китая, который вступил в силу 30 июня. По словам Фарра, этот закон нападает на свободы католиков и еще больше осложняет дипломатию Святого престола, особенно в свете китайско-ватиканского соглашения от 2018 года. «Многие, в том числе и автор этих слов, выражали серьезную озабоченность по поводу соглашения, которое (хотя и всё еще не обнародовано), как полагают, дало коммунистическому государству значительные полномочия в выборе китайских епископов», — пишет Фарр.
Он указывает на испортившееся отношение к Церкви в Китае после подписания того соглашения и считает необходимым, чтобы Святой престол засвидетельствал публично, что «ни одно государство не должно позволять угнетать своих граждан, католиков или иных, с помощью мерзких и жестоких методов, отточенных Си Цзиньпином и его коммунистическим режимом». По мнению Фарра, папа Римский должен выйти из соглашения 2018 года и осудить Китай.
О других темах, которые обсуждает мировая католическая пресса, читайте в статье Станислава Стремидловского «Эрдоган стал «Фатихом II — вторым завоевателем Святой Софии»».