Ереван, , 16:53 — REGNUM Из-за конфликта на армяно-азербаджайнской границе в Тавушском направлении частично повреждены газопроводные сети ряда приграничных сел. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает «Газпром Армения».

Сообщается, что из-за повреждений была прекращена подача газа в приграничных селах Айгепар, Неркин Кармирахпюр и Чинари.

При этом в «Газпром Армения» отметили, что восстановление газопроводов возможно только после стабилизации обстановки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 июля вооруженные силы Азербайджана произвели обстрел позиций вооруженных сил Армении на Тавушском направлении границы и попыталась их атаковать. Армянская сторона открыла плотный ответный огонь, азербайджанская армия понесла потери и вернулась на исходные позиции.

Утром 13 июля азербайджанские войска возобновили обстрел армянских позиций. Также ведется обстрел приграничных сел. По официальным данным армянская сторона потеряла убиты двух человек, азербайджанская — 11.