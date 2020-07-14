Москва, , 19:10 — REGNUM Закон о государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Закон предполагает, что государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере предоставляются потребителю таких услуг за счёт бюджетных средств при наличии у него документа — социального сертификата, который даёт его держателю право получить такие услуги в определённом объёме и на определённых условиях, а также выбирать исполнителя этих услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры, спорта и туризма, в том числе из списка негосударственных организаций. Таким образом, новый федеральный закон должен обеспечивать повышение качества оказания государством услуг в социальной сфере.

Федеральный закон от 13.07.2020 №189-ФЗ устанавливает права потребителей и обязанности исполнителей социальных услуг и уполномоченных органов, а также определяет правила формирования государственного (муниципального) социального заказа и его исполнения, регламентирует способы и правила выбора исполнителей услуг.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года и имеет ограниченный срок действия — до 1 января 2025 года. Действие закона распространяется не на всю территории Российской Федерации, а на отдельные субъекты РФ согласно перечню, утверждаемому правительством РФ.

Сам социальный сертификат будет формироваться в электронном виде. Порядок оформления, форма и содержанием сертификата устанавливается правительством РФ. За правильность формирования сертификата отвечает высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ и местной администрации муниципального образования. Социальный сертификат может предоставляться и на бумажном носителе, если такая возможность будет предусмотрена федеральными законами

Электронный социальный сертификат будет содержать показатели, характеризующие качество оказания государственной социальной (муниципальной) услуги, в том числе объём оказания государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере и объём финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с оказанием соответствующей государственной (муниципальной) услуги.

Законом предусматривается формирование реестра получателей социального сертификата. При этом должны учитываться требования законодательства РФ о защите персональных данных.

В настоящий момент электронный социальный сертификат внедрен в Москве и представляет собой электронный купон, записанный на «Карту москвича», которым можно расплачиваться за определенные товары в магазинах, участвующих в социальной программе. Баллы социального сертификата эквивалентны рублям: 1 балл = 1 рубль, обменять его на наличные деньги нельзя. Получить и воспользоваться социальным сертификатом могут пожилые люди и граждане с инвалидностью, семьи с детьми и граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации и остро нуждающиеся в социальной поддержке и имеющие регистрацию по месту жительства в Москве. Сертификаты бывают трёх видов: