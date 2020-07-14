Ереван, , 16:41 — REGNUM Азербайджанская артиллерия размещается рядом с населёнными пунктами, сообщила 14 июля Шушан Степанян, пресс-секретарь министерства обороны Армении, в Facebook.

Ссылаясь на фотографии, сделанные со спутников, Степанян сообщила, что село Дондар Гушчу «окружено огневыми позициями артиллерийских батарей» азербайджанской армии.

Представитель Армении отметила, что Баку превратил свои населённые пункты «в мишень».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооружённый конфликт между Арменией и Азербайджаном в настоящее время проходит в Тавушском и Товузском районах.

По последним данным, со стороны Азербайджана убиты шесть человек, со стороны Армении — пять раненых.

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