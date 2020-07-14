Чебоксары, , 16:37 — REGNUM В ЦИК Чувашии сегодня, 14 июля, подали документы для участия в выборах главы республики ещё два самовыдвиженца. Таким образом, число претендентов достигло 12 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

15 июля региональный избирком рассмотрит заявления двух кандидатов, которые хотят побороться за главный пост в Чувашии в качестве самовыдвиженцев: это Максим Чепель и Петр Петрянкин. 14 июля они подали соответствующие документы в ЦИК Чувашии, избирком рассмотрит вопрос об открытии избирательных счетов.

Напомним, документы от желающих принять участие в выборах главы республики принимаются до 24 июля. В настоящее время заявлены 12 претендентов, из них восемь — самовыдвиженцы. Для регистрации в качестве кандидатов все должны пройти так называемый «муниципальный фильтр».

Как сообщало ИА REGNUM, первым подал документы в избирком главы Чувашии Олег Николаев, которого поддержали три партии: родная для него «Справедливая Россия», а также «Единая Россия» и «Родина». Другие партии будут представлять Александр Андреев (КПРФ), Константин Степанов (ЛДПР), Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за справедливость»), Сергей Матвеев («Патриоты России»).

В числе самовыдвиженцев, помимо указанных выше, заявлены Юрий Шакеев, Юрий Сидоров, Андрей Ильдеменов, Николай Коклейкин, Роман Васильев.