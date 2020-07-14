Минск, , 16:34 — REGNUM Бывший глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико получал финансовую помощь из-за границы, заявила 14 июля председатель Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина.

«Госконтроль располагает достоверными сведениями о фактах использования Бабарико — лицом, выдвигаемым кандидатом в президенты, — иностранной финансовой помощи», — сказала Ермошина.

Она добавила, что Белагзпромбанк более чем на 99% принадлежит Газпрому и Газпромбанку, то есть «это почти целиком иностранное предприятие».

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа должно состоятся основное голосование на выборах президента страны. В разгар предвыборной кампании, в частности, был заключен под стражу основной соперник Александра Лукашенко на президентских выборах — Виктор Бабарико, а также его сын Эдуард Бабарико.

Сегодня, 14 июля, Бабарико отказали в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии.

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