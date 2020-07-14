Пекин, , 16:30 — REGNUM Пекин выступает решительно против возможной продажи Соединенными Штатами вооружения Тайваню. Об этом сегодня, 14 июля, на брифинге заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, сообщает Financial Times.

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Дипломат добавил, что Китай не оставит подобные шаги без ответа.

«Китай решил принять меры, мы наложим санкции на главного участника этой сделки по продаже вооружения — компанию Lockheed Martin», — подчеркнул Линцянь.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства призвал США прекратить продажу вооружения Тайваню, а также совместными с ним военные учения и придерживаться принципа «одного Китая».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для модернизации зенитно-ракетных комплексов Patriot PAC-3. Речь идёт о сделке на $620 млн. Конгресс США уведомлен о решении госдепартамента, в течение 30 дней он может изучить сделку и заблокировать её.

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