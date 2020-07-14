Париж, , 16:28 — REGNUM Проведение референдума о внесении в конституцию Франции поправок планируется в этом году, передаёт 14 июля France 2.

С таким заявлением выступил французский президент Эммануэль Макрон, отметив, что хотел бы побыстрее разобраться с этим вопросом.

Макрон уточнил, что «референдум может состояться до конца года», однако этому будет предшествовать соответствующее решение обеих палат парламента.

Напомним, планируемые поправки касаются экологии. Они были разработаны Гражданским конвентом по климату и устно одобрены Макроном в конце июня.

Тогда же французский президент пообещал подготовить законопроект по части мер, принятых конвентом, к началу осени. Глава государства отклонил только три пункта из предложенных конвентом 149.

Гражданский конвент по климату был сформирован во Франции из-за протестов «жёлтых жилетов», протестовавших против наращивания «экологического» топливного налога. В разработке экологической реформы участвовали 150 граждан Франции.