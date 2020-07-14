Москва, , 16:28 — REGNUM Ответственность за призывы к отчуждению территорий России положит конец провокационным заявлениям о возвращении Крымского полуострова в состав Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявил первый заместитель секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Давайте подробнее остановимся на одном из аспектов данного законопроекта: административной ответственности за призыв к отчуждению территории. Во-первых, речь идёт о штрафах, а уголовное преследование возможно только в случае повторного правонарушения, если лицо уже было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года», — заявил Белик.

«Лично для меня это наиболее важный пункт данного законопроекта, для меня как севастопольца просто больно слышать порой заявления некоторых представителей российского политикума, призывающих отдать Севастополь и Крым Украине», — подчеркнул он.

Преступно забывать, что на полуострове проживает 3 млн граждан, которые в 2014 году сказали «да» возвращению в состав России, отметил Белик.

«И, когда некоторые политики ради сиюминутного хайпа делают такие громкие заявления, игнорируя мнения миллионов людей, они обязаны нести за это ответственность, эта норма должна быть прописана в законе», — добавил он.

14 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому экстремизмом будут признаваться призывы и действия, направленные на отчуждение части территории России, за исключением случаев делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами. Кроме того, до конца июля Госдума может принять поправки в КоАП и УК, вводящие санкции за призывы к отчуждению территории страны.

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