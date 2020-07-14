Киев, , 16:16 — REGNUM В Верховной раде уже блокировано подписание резонансного закона о легализации игорного бизнеса, который парламент принял в целом сегодня, 14 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, народные депутаты зарегистрировали два проекта постановлений об отмене соответствующего решения.

Согласно информации аппарата Рады, один проект постановления инициировала группа депутатов во главе с Вадимом Новинским, второй — группа депутатов фракции «Батькивщина» и беспартийных во главе с экс-премьером Юлией Тимошенко.

Согласно регламенту, теперь руководство Рады не имеет права подписать принятый закон и передать его на подпись президенту. Сначала парламент Украины должен рассмотреть «блокирующие» постановления.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее сегодня Рада приняла в целом закон о легализации игорного бизнеса. После первого чтения в январе 2020 года к нему было подано более 3,5 тыс. правок. После голосования Юлия Тимошенко заявила — для того, чтобы получить от данного закона в госбюджет дополнительно 4 млрд гривен, как говорит президент Зеленский, надо, чтобы сначала украинцы проиграли 82 млрд гривен.