Тбилиси, , 15:46 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уверен, что он рожден для побед, и нынешней осенью готовится «к решающему рывку в Грузии», чтобы «закончить уничтожение» Грузии и грузинского народа «ставленником России», олигархом Иванишвили и вернуть «грузинскую государственность на быстрые рельсы развития». Соответствующий пространный пост Саакашвили опубликовал на своей странице в соцсети Facebook. При этом и от своей перспективы на Украине он отказываться не собирается.

«В целом вы должны знать — у меня большие планы и по Украине, и по Грузии. Я за большую трансформацию. Я не верю в полушаги и не верю в процесс, я верю только в результаты процесса», — пишет Саакашвили и подчеркивает, что ни в Грузии, ни на Украине на высокие должности не претендует, но считает себя при этом региональным лидером.

«Я точно знаю, что являюсь региональным лидером и для многих связан с надеждой на улучшения и реформы, и этих людей я не подведу чтобы не случилось и чего бы мне это не стоило», — обещает Михаил Саакашвили.

Между тем, в самой Грузии особого желания возвращения к власти Саакашвили большая часть населения не испытывает. Даже те рядовые граждане, которые недовольны нынешним правительством и невыполнением данных народу обещаний, перспективе вновь узреть у власти экс-президента и его партию не рады. Если кто в Грузии и питает надежды на лицезрение на трибунах страны Михаила Саакашвили, так это его немалочисленные соратники по партии «Национальное движение» и некоторые отпочковавшиеся от этой партии или созданные из ее воспитанников политические или гражданские организации, а также финансируемые «оппозицией» телеканалы и некоторые электронные и печатные СМИ.

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