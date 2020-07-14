Пекин, 14 июля 2020, 15:41 — REGNUM Пекин выразил обеспокоенность после того, как власти Индонезии задержали рыболовное судно КНР, сообщает Sindonews.
На корабле находились члены экипажа из Индонезии, которые, предположительно, погибли в результате преследования.
«Мы выражаем обеспокоенность по поводу задержания Индонезией китайских рыболовных кораблей, которые обычно ходят по международным маршрутам без предварительного уведомления», — заявил представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.
«Китай призывает Индонезию предпринять конкретные шаги для защиты законных прав и интересов китайских рыболовецких судов и членов экипажа. Мы продолжим поддерживать связь с Индонезией в этом отношении», — добавил Чжао Лицзянь.
Напомним, ранее приграничная служба Индонезии задержала рыболовные суда под флагом Китая. На судне обнаружили труп индонезийского гражданина, члена экипажа. Полиция расследует обстоятельства случившегося.
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