Пекин, , 15:41 — REGNUM Пекин выразил обеспокоенность после того, как власти Индонезии задержали рыболовное судно КНР, сообщает Sindonews.

На корабле находились члены экипажа из Индонезии, которые, предположительно, погибли в результате преследования.

«Мы выражаем обеспокоенность по поводу задержания Индонезией китайских рыболовных кораблей, которые обычно ходят по международным маршрутам без предварительного уведомления», — заявил представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

«Китай призывает Индонезию предпринять конкретные шаги для защиты законных прав и интересов китайских рыболовецких судов и членов экипажа. Мы продолжим поддерживать связь с Индонезией в этом отношении», — добавил Чжао Лицзянь.

Напомним, ранее приграничная служба Индонезии задержала рыболовные суда под флагом Китая. На судне обнаружили труп индонезийского гражданина, члена экипажа. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

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