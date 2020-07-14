Тбилиси, , 15:33 — REGNUM Регулярные авиарейсы между Грузией и Германией возобновятся не позднее 2 августа. Об этом 14 июля рассказала журналистам министр экономики Грузии Натия Турнава, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По словам главы минэкономики, с крупнейшим авиаперевозчиком Германии, Deutsche Lufthansa, заключено соглашение.

«Направление Германии — одно из первых, куда мы возобновим регулярные полеты. С Lufthansa есть соглашение, и он возобновит полеты самое позднее со 2 августа», — сказала Турнава.

Она отметила, что с грузинской стороны для возобновления полетов все готово, и немецкую компанию попросят, по возможности, начать перевозки пассажиров с июля.

Напомним, ранее Германия, Франция, Латвия, Литва и Эстония приняли решение включить Грузию в список стран, чьих граждан будут свободно пропускать на границе в период пандемии коронавируса. Грузия приняла ответные шаги в отношении этих стран. Одно из условий — иностранные гости могут прибывать только на прямых авиарейсах.

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