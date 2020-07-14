Бишкек, , 15:25 — REGNUM В 2020 году Киргизия заняла 83-е место среди 193 стран в общемировом индексе развития электронного правительства, составленном аналитиками Организации объединенных наций.

Таким образом, всего за два года республика смогла подняться в рейтинге ООН сразу на восемь позиций.

По итогам проведенного исследования по уровню развития электронного правительства Киргизия занимает второе место среди государств Туркестанского региона. Это лучший показатель республики за последние 10 лет.

Лидером Туркестанского региона по уровню развития электронного правительства по-прежнему остается Казахстан — 29-е место. Затем следуют упомянутая выше Киргизия — 83-е место и Узбекистан — 87-е место.

Замыкают список Таджикистан, которому присудили 133-я строчка рейтинга, и Туркмении досталось лишь 158-е место.