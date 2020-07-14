Минск, , 15:23 — REGNUM Виктора Бабарико не зарегистрировали кандидатом в президенты Белоруссии потому, что Александр Лукашенко увидел в нём серьёзного соперника, которому он мог проиграть эти выборы, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 июля, политолог Дмитрий Болкунец, комментируя решение ЦИК Белоруссии.

Как сообщалось ранее, ЦИК не зарегистрировал бывшего главу «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико кандидатом в президенты страны из-за предположительно недостоверных данных в его декларации, а также из-за некоторых других (также предполагаемых) нарушений.

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« Причина отстранения Бабарико от выборов очевидна: Лукашенко видит в нем серьезного соперника, которому он может проиграть. В обществе есть запрос на перемены, да и часть номенклатуры может поддержать не того кандидата.

Все обвинения, которые выдвинуты сейчас против Бабарико, связаны только с выборами. Он работал в этом банке в течение 20 лет, услугами банка пользовались высшие должностные лица, да и госпредприятия, вероятно, тоже. И никаких претензий никогда не было.

Лукашенко не готов к дебатам, он выбрал силовой сценарий и решил оставить в качестве своих «соперников» лишь четырех спойлеров, которые легитимизируют его «победу». Победа, однако же, может стать пирровой.