Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Петербургский Закс проиграл Московской городской думе в рейтинге открытости региональных парламентов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщает Фонд развития самоуправления «1870», который провел масштабное исследование.

Петербургский парламент оказался лишь на 28-й строчке рейтинга. На первом месте расположилась Мосгордума.

Закс Петербурга, в отличие от лидеров рейтинга, не публикует пофамильные результаты голосований депутатов, более того, они, в принципе, почти всегда голосуют анонимно.

Закс также не сохраняет видеозаписи заседаний, не публикует их стенограммы, не блещет качеством ответов на запросы граждан, считают эксперты. В результате петербургский парламент уступил в рейтинге не только Москве, но и соседям по Северо-Западу — парламентам Карелии, Псковской, Калининградской и Вологодской областей.

При этом петербургский Закс остаётся одним из лидеров по расходам на собственное содержание — налогоплательщики тратят на каждого депутата в год 31,6 млн рублей, это третье место в стране.

В минувшем году каждый петербургский избиратель потратил на содержание депутатов 414 рублей. Для сравнения: в Москве избиратели потратили по 238 рублей, в Псковской области — 157 рублей, в Кировской области — 66 рублей в год, и все перечисленные находятся среди лидеров рейтинга открытости.

Заместитель председателя Московской городской думы, руководитель фракции «Единая Россия» Степан Орлов выразил надежду, что именно «московский стиль работы станет эталонным для коллег в других регионах».

В ходе исследования эксперты оценивали открытость принятия решений, законотворчества и обратной связи с гражданами, а также выполнение норм закона о равенстве парламентских партий в региональном эфире.

Заметим, чтобы провести поименное голосование в петербургском Заксе, необходимо согласие большинства депутатов, но единороссы блокируют почти все подобные попытки.