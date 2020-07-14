Киев, , 15:21 — REGNUM Правительство Украины рассматривает возможность обучения школьников с 1 сентября в несколько смен, чтобы таким образом уменьшить «плотность» детей.

Об этом заявил на брифинге 14 июля министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«При рассмотрении этих вопросов и установлении соответствующего регламента правил обучения мы рассматриваем все ситуации — в частности, когда дети будут учиться в две смены», — заявил министр.

Однако, по его словам, окончательного решения по данному вопросу еще не принято.

Другие моменты, с которыми сейчас определяются минздрав и министерство образования — формат работы медсестер в школах и температурный скрининг учеников.

«Мы пытаемся разработать максимально удобные правила… но в то же время, чтобы эти правила и их соблюдение создавали безопасность для наших детей», — сказал Степанов.

ИА REGNUM напоминает, что 10 июня правительство Украины пообещало в ближайшие 7−10 дней обнародовать алгоритмы, по которым будут учиться дети в следующем учебном году. До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока сам не знает, как начнется новый учебный год, но понимает, что страна техническине готова к полноценному дистанционному обучению.