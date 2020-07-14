Москва, , 15:14 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий процедуру приостановления Минюстом деятельности НКО, работающих за счет США, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июля.

Речь идет о некоммерческих организациях, которые участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории РФ, и получают денежные средства или иное имущество от граждан (организаций) США или реализуют на территории РФ проекты, программы либо осуществляют иную деятельность в ущерб РФ.

Уточняется, что одним из оснований приостановления деятельности указанных НКО является реализация ими на территории РФ проектов, программ либо осуществление иной деятельности, которые могут представлять угрозу не только интересам РФ, но также основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства.

Закрепляется, что решение о приостановлении деятельности таких НКО принимается Минюстом России по результатам федерального государственного контроля (надзора), в том числе основанием для осуществления которого послужили сведения, полученные от федеральных органов исполнительной власти и органов прокуратуры РФ.

На Минюст возлагается обязанность по уведомлению указанных НКО о приостановлении их деятельности в течение трех дней со дня принятия решения об этом.

Депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) допустил расширение норм на НКО не только из США, но и других государств, которые позволяют себе агрессивные действия в отношении РФ и граждан РФ.

«Это закон политического характера», — заявил Луговой.