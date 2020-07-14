Страсбург, Франция, , 15:21 — REGNUM Члены Комитета по иностранным делам Европарламента рассмотрели отчет о выполнении Грузией соглашения с Евросоюзом (ЕС) и признали прогресс со стороны Тбилиси. Данное заявление 14 июля распространила пресс-служба ЕС.

В документе сообщается, что за резолюцию по Грузии проголосовали 56 участников совещания, против были восемь, а шесть — воздержались. В обращении говорится, что Евросоюз продолжит помогать Тбилиси, только если он будет продолжать движение демократическим курсом.

«Усиленное сотрудничество и помощь ЕС зависит от продолжения прогресса в реформах, в частности, в области демократии и верховенства закона, включая контроль институтов и баланс сил, независимость судебной системы и реформу выборов», — говорится в заявлении от Европарламента.

В то же время в обращении указывается на то, что грузинские СМИ слишком поляризовано освещают события в стране. Евродепутаты подчеркнули, что важно добиться независимого освещения новостей, без дискриминации каких-либо взглядов, особенно на телеканале «Общественного телевидения».

Напомним, Грузия заключила соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году. Тбилиси также надеется на полноценное членство в ЕС, но дальше обещаний от европейских политиков дело не двигается.

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