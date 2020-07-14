Париж, , 15:04 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил во время интервью, что «способен понять» критику в свой адрес, передает BFM TV.

«Критика, даже если я могу считать ее несправедливой, нормальна. Мне нравится вступать в противоречие, ненависть, жестокость, они не являются частью демократической жизни», — заявил глава Франции во время интервью 14 июля 2020 года для TF1, France 2 и France Inter.

Эммануэль Макрон также объяснил, что отставка бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа стала политической страницей, которую нужно было перевернуть, признавая при этом его работу и заслуги.

Что касается назначения Жана Кастекса на его место, президент высоко оценил достоинства последнего.

«Он (Жан Кастекс) является избранным представителем на местах, из небольшого города. Он — человек, у которого есть культура социального диалога. Он может быть тем, кто возглавит новую команду и будет более внимательным, связывая выборных чиновников на местах, стимулируя экономику с социальными партнерами», — отметил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Франции поприветствовал усилия воздушно-сухопутных войск в борьбе с коронавирусом.

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