Киев, , 15:01 — REGNUM Законом о якобы легализации игорного бизнеса власть, по сути, лишь легализует грабеж украинцев, заявила в Раде сегодня, 14 июля, экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Политик привела следующую статистику, основанную на расчетах экспертов политической силы — для того, чтобы получить в госбюджет дополнительно 4 млрд гривен, о которых говорит президент Зеленский, надо, чтобы сначала украинцы проиграли 82 млрд гривен.

Также она заявила, что вопреки заявлениям власти и депутатов большинства, документом предусматривается освобождение игорного бизнеса от налогов.

«Украинцы тяжело работают — в аграрном секторе, на заводах, предприятиях, зарабатывают несчастную копейку для своей семьи… А мафии сейчас этим законом отдаются миллиарды для того, чтобы просто снять с людей эти деньги», — уточнила экс-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Рада приняла в целом закон о легализации игорного бизнеса. Документ является достаточно резонансным и спорным: после первого чтения в январе 2020 года к нему было подано более 3,5 тыс. правок. В правительстве рассчитывают, что таким образом госбюджет дополнительно получит от 4 до 9 млрд гривен в год.