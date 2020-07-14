Москва,
14 июля 2020, 14:56 — REGNUM Было бы правильно
отметить юбилей ООН содержательной дискуссией о состоянии мировой политики и её перспективах, это стало бы
демонстрацией возвращения мировой политики к норме, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 июля, комментируя обсуждение возможной встречи лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили ряд международных вопросов, в том числе возможное проведение саммита лидеров стран «пятёрки».
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«Если бы Владимиру Путину, Дональду Трампу и Си Цзиньпину удалось провести встречу лидеров стран «пятёрки» в ознаменование 75-летия образования ООН, это само по себе стало бы важным оздоравливающим шагом для современной международной жизни.
Отметить юбилей ООН содержательной дискуссией о состоянии мировой политики и её перспективах было бы правильно во всех смыслах, в том числе и для демонстрации возвращения мировой политики к норме. А норма — это общение, это рукопожатия, это взгляд в глаза не через телевизор, это естественное восприятие тембра голоса собеседника и многое другое, что в последнее время в международных делах отсутствовало, причём не только по причине антивирусных мер. Присутствовало другое, но о нём в данной связи даже говорить не хочется.
Сам повод для такого саммита, надеюсь, будет настраивать участников на положительный лад, если, конечно, они заведомо не собираются выходить за рамки приличий для юбилейных встреч. За лидеров России и Китая я в данном случае спокоен, наш взгляд на принципы мировой политики остаётся близким к тому, на основе которого работали создатели ООН, а вот лидеры США и Великобритании в этом смысле внушают опасение. Тем не менее, надеюсь, что праздничный повод и их настроит на работу согласно духу и букве Устава ООН. А больше, в общем-то, для успешного проведения встречи «пятёрки», как и для нормального течения всей международной жизни, ничего и не надо», — отметил Михаил Демурин.