Москва, , 14:56 — REGNUM Было бы правильно отметить юбилей ООН содержательной дискуссией о состоянии мировой политики и её перспективах, это стало бы демонстрацией возвращения мировой политики к норме, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 14 июля, комментируя обсуждение возможной встречи лидеров пяти стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как сообщалось ранее, глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре обсудили ряд международных вопросов, в том числе возможное проведение саммита лидеров стран «пятёрки».

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«Если бы Владимиру Путину, Дональду Трампу и Си Цзиньпину удалось провести встречу лидеров стран «пятёрки» в ознаменование 75-летия образования ООН, это само по себе стало бы важным оздоравливающим шагом для современной международной жизни.

Отметить юбилей ООН содержательной дискуссией о состоянии мировой политики и её перспективах было бы правильно во всех смыслах, в том числе и для демонстрации возвращения мировой политики к норме. А норма — это общение, это рукопожатия, это взгляд в глаза не через телевизор, это естественное восприятие тембра голоса собеседника и многое другое, что в последнее время в международных делах отсутствовало, причём не только по причине антивирусных мер. Присутствовало другое, но о нём в данной связи даже говорить не хочется.