Киев, , 14:53 — REGNUM Верховная рада Украины 15 или 16 июля рассмотрит вопрос о назначении местных выборов, заявил на брифинге сегодня, 14 июля, спикер парламента Дмитрий Разумков.

Спикер отметил, что соответствующее постановление обязательно должно быть принято до ухода Рады на летние каникулы (запланировано на 17 июля).

Разумков пояснил, что накануне члены профильного комитета Рады настояли, что постановление о выборах должно приниматься после того, как будет принято другое решение — в отношении районов, по изменению границ районов. Именно поэтому, добавил спикер, документ пришлось экстренно отозвать.

ИА REGNUM напоминает, что 13 июля состоялась внеочередная сессия Рады, на которой предполагалось официальное назначение местных выборов. Когда депутаты начали работу, в парламент поступило обращение президента Зеленский, попросившего отозвать соответствующий документ. Депутаты «Слуги народа» заявили прессе, что в постановлении обнаружились некие нестыковки технического характера.

Местные выборы на Украине должны пройти осенью нынешнего года, но в украинском политикуме обсуждается мысль, что власть, пользуясь карантином, попробует отложить или вообще отменить их.