Чебоксары, 14 июля 2020, 14:44 — REGNUM В столице Чувашии стали известны претенденты на присвоение звания «Почетный гражданин города Чебоксары». Всего выдвинуто 11 кандидатов, голосование за них проводится на городском портале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В аннотации отмечается, что «своих кандидатов на соискание звания выдвинули трудовые коллективы, общественные организации Чебоксар, многим горожанам они хорошо известны».
В этом году среди кандидатов на почётное звание бросается в глаза обилие известных деятелей культуры. Старейшая из них — легендарная актриса чувашского драматического театра, народная артистка СССР, лауреат ряда премий, включая «Золотую маску», 96-летняя Вера Кузьмина. Она занесена в Почетную книгу Трудовой славы и героизма Чувашской АССР.
Другая легенда — народный художник РСФСР, лауреат ряда премий, включая государственные, 90-летний Ревель Федоров. Среди его наград — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2004), орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2009). Широко известен и 83-летний заслуженный художник РСФСР, народный художник Чувашии Виталий Петров (Праски Витти). Ещё один представитель художественного цеха, которого также выдвинули в качестве кандидата на получение почётного звания, — 63-летний заслуженный художник России, народный художник Чувашии Владимир Нагорнов.
Среди кандидатов есть бывшие высокопоставленные чиновники. Это бывший первый вице-мэр города Чебоксары (1996−2001 годы), экс-премьер Чувашии Наталия Партасова (2002−2004 годы), которая сейчас работает заместителем директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Элара». Также выдвинут экс-мэр Чебоксар Николай Емельянов, который руководил городом в 2002—2011 годы, в настоящее время работает заместителем директора АО «Водоканал».
Как и в прошлом году, есть представитель строительной отрасли. В этом году на почётное звание претендует директор общества «Отделфинстрой» Александр Черкунов.
Бюджетную сферу представляют экс-директор лицея № Ираида Полбенникова, тренер спортивной школы «Энергия» Анатолий Финогенов, профессор Чувашского государственного университета Владимир Щедрин. Также в числе кандидатов — бывший директор МУП «Теплосеть» Юрий Горшков.
Голосование продлится до 19 июля.
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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году, когда Чебоксары отмечали 550-летие, почётными гражданами стали два человека: строительный олигарх Игорь Рощин, который внезапно стал лидером после продления сроков интернет-голосования, и боксёр с мировым именем Валерий Львов, который сейчас тренирует спортсменов.