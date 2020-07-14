Чебоксары, , 14:44 — REGNUM В столице Чувашии стали известны претенденты на присвоение звания «Почетный гражданин города Чебоксары». Всего выдвинуто 11 кандидатов, голосование за них проводится на городском портале, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В аннотации отмечается, что «своих кандидатов на соискание звания выдвинули трудовые коллективы, общественные организации Чебоксар, многим горожанам они хорошо известны».

«Открытый город» проводит опрос, результат которого будет учтен Чебоксарским городским собранием депутатов при принятии окончательного решения ко Дню города», — говорится в сообщении.

В этом году среди кандидатов на почётное звание бросается в глаза обилие известных деятелей культуры. Старейшая из них — легендарная актриса чувашского драматического театра, народная артистка СССР, лауреат ряда премий, включая «Золотую маску», 96-летняя Вера Кузьмина. Она занесена в Почетную книгу Трудовой славы и героизма Чувашской АССР.

Другая легенда — народный художник РСФСР, лауреат ряда премий, включая государственные, 90-летний Ревель Федоров. Среди его наград — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2004), орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2009). Широко известен и 83-летний заслуженный художник РСФСР, народный художник Чувашии Виталий Петров (Праски Витти). Ещё один представитель художественного цеха, которого также выдвинули в качестве кандидата на получение почётного звания, — 63-летний заслуженный художник России, народный художник Чувашии Владимир Нагорнов.

Среди кандидатов есть бывшие высокопоставленные чиновники. Это бывший первый вице-мэр города Чебоксары (1996−2001 годы), экс-премьер Чувашии Наталия Партасова (2002−2004 годы), которая сейчас работает заместителем директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Элара». Также выдвинут экс-мэр Чебоксар Николай Емельянов, который руководил городом в 2002—2011 годы, в настоящее время работает заместителем директора АО «Водоканал».

Как и в прошлом году, есть представитель строительной отрасли. В этом году на почётное звание претендует директор общества «Отделфинстрой» Александр Черкунов.

Бюджетную сферу представляют экс-директор лицея № Ираида Полбенникова, тренер спортивной школы «Энергия» Анатолий Финогенов, профессор Чувашского государственного университета Владимир Щедрин. Также в числе кандидатов — бывший директор МУП «Теплосеть» Юрий Горшков.

Голосование продлится до 19 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году, когда Чебоксары отмечали 550-летие, почётными гражданами стали два человека: строительный олигарх Игорь Рощин, который внезапно стал лидером после продления сроков интернет-голосования, и боксёр с мировым именем Валерий Львов, который сейчас тренирует спортсменов.