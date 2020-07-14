Вашингтон, , 14:35 — REGNUM Более 610 тыс. жителей Гонконга приняли участие в праймериз оппозиционной политической группы «Власть за демократию», сообщает 14 июля издание Hong Kong free press.

Отбор кандидатов от демократов на выборы в Законодательное собрание прошел в выходные дни, 11−12 июля. Праймериз привлек 13,8% всего электората Гонконга.

Представители демократической группы заявили, что планируют занять 35 мест в Законодательном собрании, для получения большинства голосов. Праймериз прошел в режиме онлайн с помощью мобильного приложения. Вместе с тем 21 тыс. голосов отдано с помощью бюллетеней.

Пекин назвал выборы демократов незаконными и обвинил организаторов в провокации, так как это подрывает справедливость выборов в Законодательный совет в сентябре. По данным правительства, проведение первичных выборов прошло при поддержке иностранных сил.

Отметим, после принятия закона «О национальной безопасности» в Гонконге возникли массовые протесты. Оппозиция рассчитывает получит большинство в Законодательном собрании, опираясь на антиправительственные настроения в городе.

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