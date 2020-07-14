Баку, , 14:38 — REGNUM В ходе столкновений между ВС Азербайджана и Армении на границе двух государств погибли генерал-майор азербайджанской армии Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев. Об этом 14 июля сообщил на пресс-конференции в Товузе заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керем Велиев, его слова приводит азербайджанское агентство АPA.

«В ходе утренних боев геройски погибли генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев», — заявил представитель минобороны Азербайджана.

Также он уточнил, что в течение суток в ходе столкновений между ВС двух страны армянская сторона потеряла до 100 человек живой силы и большое количество боевой и транспортной техники.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией, сложившейся на армяно-азербайджанской границе.

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