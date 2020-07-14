Париж, , 14:29 — REGNUM Генеральный штаб Вооруженных сил Франции поприветствовал усилия воздушно-сухопутных войск в борьбе с коронавирусом во время торжественной церемонии по случаю национального праздника Дня взятия Бастилии, передает BFM TV.

«Использование воздушных и сухопутных средств армии и ВВС позволило перевезти многих пациентов в больницы», — говорится в заявлении генерального штаба Франции.

Во время военного парада в Париже была особо подчеркнута операция по предоставлению военной техники для борьбы с кризисом в области здравоохранения.

В частности, благодаря самолетам ВВС Франции «несколько сотен тонн гуманитарного груза перевезли, и многие пациенты были доставлены в больницы» страны.

Как сообщало ИА REGNUM, во время торжественной церемонии по случаю Дня взятия Бастилии, организованной на площади Согласия в Париже, в небе появился баннер, критикующий президента Франции Эммануэля Макрона.

Читайте ранее в этом сюжете: В небе над Парижем появился баннер с критикой Макрона

Читайте развитие сюжета: Макрон дал интервью после национальной церемонии в Париже