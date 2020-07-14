Тбилиси, , 14:46 — REGNUM В честь национального праздника Франции — Дня взятия Бастилии — в Тбилиси вечером 14 июля состоится праздничный фейерверк. Об этом сообщает пресс-служба французского посольства в Грузии.

Как отметили во французском диппредставительстве, в этом году из-за пандемии коронавируса торжественного приема по случаю праздника в посольстве не будет. Тем не менее некоторые торжественные мероприятия состоятся.

Сообщается, что посол Франции примет участие в открытии в столичном парке аттракциона — воздушного шара для осмотра Тбилиси с высоты. Аттракцион был создан на деньги французской компании. А в 22:15 (21:15 мск) в Александровском саду должен состояться фейерверк.

«Посольство Франции с радостью сообщает, что в конце этого дня, посвященного взятию Бастилии и Французской революции, в 22:15 в Александровском саду состоится небольшой фейерверк, посвященный дружбе с жителями Тбилиси», — говорится в сообщении.

Напомним, 14 июля с французским послом встретился премьер-министр Грузии Георгий Гахария и в его лице поздравил Францию с праздником.

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