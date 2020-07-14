Бугуруслан, Оренбургская область, , 14:35 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер во время визита в Бугурусланский район предложил главе муниципального образования Анатолию Полькину рассмотреть возможность участия в конкурсном отборе для избрания на должность главы района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

В Бугурусланском районе 13 сентября 2020 года пройдут выборы в представительные органы муниципального района и 13 сельских поселений. Замещению подлежат 134 депутатских мандата.

В 2020 году завершается срок полномочий глав муниципальных образований, избранных в 2015 году.

Напомним, Анатолий Полькин возглавляет район с 2011 года. В 2015 году на пост главы претендовали два кандидата: и.о. заместителя главы администрации Михаил Голофаев и и.о. главы администрации Анатолий Полькин. Победу одержал Полькин.

Добавим, в единый день голосования в 2020 году на территории Оренбургской области пройдут выборы 4 366 депутатов городского, районного и сельского уровней, а также девяти глав муниципальных образований сельских поселений.